REICHRAMING. Das Judoteam Reichraming war in den Altersklassen U10 bis U18 mit 16 Teilnehmern am Start und belegte den großartigen zweiten Rang in der Vereinswertung hinter Gastgeber Mühlviertel. Insgesamt waren 218 Starter aus 25 Vereinen und vier Nationen am Start. Mit Joel Gassenbauer und Edison Rama (beide U10) sowie Simon Gierer und Niklas Kepplinger (bei U12) darf sich der Askö Judoverein Reichraming über vier Prämieren-Sieger bei einem internationalen Turnier freuen.

Jubel über zehn erste Plätze

Weitere Goldmedaillen holen die starken U14 Kämpfer mit den Stögmann-Twins Stefan und Isabella, Kilian Ahrer sowie Bleona Rama (2x Gold U14 und U16). Mit Christoph Grimm (U12), nach hartem Kampf gegen seinen tschechischen Kontrahenten, jubelt man über insgesamt zehn erste Plätze. Weitere Medaillen holen Lisa Krempl, Kilian Ahrer, sowie Nico und Luca Gassenbauer mit jeweils Silber, sowie Bronze für Jan Pfandl und Maximilian Bieringer.

