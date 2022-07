Insgesamt gab es 615 Tore bei den 120 Spielen zu sehen.

Waldneukirchen:

Am 2. Juli fand das schon legendäre Fussballevent in Waldneukirchen wieder statt und 31 Teams matchen sich auf 4 Kleinfeldern um den Titel, den heuer das Team von Dynamo Kübel holte. In einem spannendem Finale schlug man das Team "Meine persönlichen Favoriten" knapp mit 2-1. Alle Spieler und Spielerinnen waren vom Turnier begeistert, das „Grillteam“ kümmerte sich um das leibliche Wohl der Gäste und verzauberte mit Köstlichkeiten vom Rost. Für die richtigen „Sounds&Beats“ während des Turniers und in den Abendstunden sorgten das Party-Duo von Housekrawal und Party-DJ GraMC. Auf zwei Floors wurde den Teilnehmern und Besuchern bei der „After Cup“-Party so richtig eingeheizt und für Partystimmung bis in die frühen Morgenstunden gesorgt.

Gabberlkönig wurde der Sierninger Adrian Lehner mit unglaublichen 947 Ballberührungen. Ein großes Dankeschön gehört den zahlreichen Sponsoren, die dieses Event zu dem gemacht haben, was es jetzt ist, sagt das Veranstaltungsteam rund um Philipp Lueghamer.