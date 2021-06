Staunen, Experimentieren, Forschen - KinderUni OÖ an 6 Standorten in Oberösterreich



Steyr/Oberösterreich: Die positiven Entwicklungen in den letzten Wochen und die geplanten Öffnungsschritte im Juli ermöglichen eine planmäßige Durchführung der KinderUni OÖ in diesem Sommer. Das Programm an den 6 Standorten Linz, Steyr, Wels, Hagenberg, Almtal und Ennstal ist fix fertig geplant, über 400 Lehrveranstaltungen stehen für neugierige Kinder und Jugendliche zur Auswahl. Zusätzlich gibt es mit den „Science Holidays“ erstmals auch ein betreutes Wochenprogramm an 2 Standorten.

In Zusammenarbeit mit zahlreichen Projektpartnern und Sponsoren hat das Team der KinderUni OÖ in den letzten Monaten ein spannendes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, insgesamt wirken über 250 Dozenten mit. In den ersten beiden Ferienwochen finden die Kinderunis in Linz, Wels, Hagenberg, Almtal und Ennstal statt. In Linz kehren wir heuer in das Stadtzentrum zurück, gemeinsam mit der OÖ Landes-Kultur GmbH wird ein neuer Standort im OÖ Kulturquartier neben dem Höhenrausch eröffnet. Und Ende August öffnet sich der „Campus für Schlaue Füchse“ in Steyr, dort finden auch zahlreiche Projekte in Zusammenarbeit mit der OÖ Landesausstellung 2021 statt.

Heuer neu: Science Holidays



Neu sind in diesem Jahr die Science Holidays. Erstmals finden betreute Ferienwochen statt, die Kinder verbringen eine ganze Woche in Steyr zum Thema „Die Stadt erforschen“ und im Almtal zum Thema „Die Natur erforschen“.

Alle Details und Informationen sind auf der neu gestalteten Website kinderuni-ooe.at zu finden.

Die KinderUni OÖ ist ein Projekt des IFAU – Institut für Angewandte Umweltbildung – gefördert vom BMBWF und Land Oberösterreich, unterstützt von zahlreichen Partnern und Sponsoren.

„Wir sind sehr glücklich, dass die Kinderunis nun an allen Standorten wie geplant durchgeführt werden können. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Anmeldung startet wie geplant am 1. Juni. Das Programm beinhaltet sämtliche Wissensbereiche der Hochschulen in Oberösterreich, von Robotik bis zu Medizin, von Kunst bis zur Marsforschung, vom Klimaschutz bis zum 3D-Druck. Und mit den Science Holidays können wir auch ein neues Format anbieten. Unser Präventionskonzept ist sehr flexibel aufgebaut, aus heutiger Sicht ist die Durchführung ohne größere Einschränkungen möglich. Herzlichen Dank an unsere Projektpartner und Sponsoren für die Geduld und Treue. Es hat sich ausgezahlt, mit Hochdruck am Programm zu arbeiten, nun haben über 2.000 junge Studierende wieder die Möglichkeit, Uni-Luft zu schnuppern“, so KinderUni OÖ-Rektor Andreas Kupfer und KinderUni OÖ-Projektleiterin Irene Schwaiger.

INFORMATIONEN ZU DEN KINDERUNIS IN OBERÖSTERREICH

KinderUniLinz: 12. Juli bis 15. Juli 2021

Anmeldung ab 7. Juni

KinderUniWels: 13. Juli bis 15. Juli 2021

Anmeldung ab 1. Juni

KinderUniAlmtal: 14. Juli bis 16. Juli 2021

Anmeldung ab 2. Juni

KinderUniHagenberg: 19. Juli bis 21. Juli 2021

Anmeldung ab 2. Juni

KinderUniEnnstal: 20. Juli bis 22. Juli 2021

Anmeldung ab 2. Juni

KinderUniSteyr: 30. August bis 02. September 2021

Anmeldung ab 9. Juni

Science Holidays Steyr: 12. bis 16. Juli und 19. bis 23. Juli 2021

Anmeldung ab 9. Juni

Science Holidays Almtal: 23. bis 27. August 2021

Anmeldung ab 8. Juni