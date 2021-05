Kürzlich veröffentlichte die Landwirtschaftskammer (LK) Österreich ihren Jahresbericht 2020/21, der die Verlässlichkeit unserer landwirtschaftlichen Betriebe während der Corona-Pandemie eindrucksvoll dokumentiert.

REICHRAMING. „Bäuerliche Familienbetriebe gehören zu den wichtigsten Stützpfeilern unserer Gesellschaft und gewährleisten die Nahrungsmittelversorgung auch in schwierigen Zeiten. Die regionale Landwirtschaft ist dabei der Garant für Qualitätsprodukte. Dafür ein herzliches Dankeschön“, so Kammerrat Michael Schwarzlmüller, Bürgermeister von Reichraming.

Preisdruck ist größte Herausforderung

Für den designierten Bundesvorsitzenden der SPÖ Bäuerinnen und Bauern steht aber auch fest, dass Dankesworte alleine nicht ausreichen. Vielmehr müssen endlich jene Probleme gelöst werden, die unseren Landwirten seit Jahren das Leben schwer machen und viele Bauernfamilien zum Aufgeben gezwungen haben. Im Jahresbericht der LK Österreich ist beispielsweise eine Umfrage abgebildet, bei der 87 Prozent der Befragten der Aussage zustimmen, dass der Preisdruck die größte Herausforderung für die Landwirtschaft sei. „Derzeit verdienen vor allem der Handel und die industrielle Landwirtschaft an unseren Produkten – wir Bäuerinnen und Bauern werden hingegen mit Preisen abgespeist, die oftmals kein existenzsicherndes Wirtschaften mehr ermöglichen. Für uns SPÖ Bäuerinnen und Bauern steht fest: Mit landwirtschaftlicher Arbeit Geld zum Leben zu verdienen, darf nicht länger als Ausnahmezustand gelten“, so Schwarzlmüller.

„Brauchen faire Preise“

„Damit in Zukunft hochwertige, gesunde und regionale Lebensmittel in Österreich erzeugt werden können, brauchen wir endlich wieder faire Preise. Preisgarantien für regionale landwirtschaftliche Produkte sollen und müssen hier die nötige Abhilfe schaffen“, so Bürgermeister Michael Schwarzlmüller abschließend.