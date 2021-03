Führungswechsel bei der Jungen Wirtschaft Steyr-Stadt

Sven Mitterhuemer folgt Michael Kölbl als Bezirksvorsitzender nach

STEYR. Michael Kölbl, Geschäftsführer der RIS GmbH, legte seine Funktion als JW-Bezirksvorsitzender nach fünf Jahren, in denen er sich intensiv für die Anliegen der Jungunternehmer einsetzte, zurück. Unter seiner Leitung konnten viele erfolgreiche Veranstaltungen, unter anderem auch der JW Gewerbeflohmarkt, durchgeführt werden.

„Die Junge Wirtschaft ist weiterhin meine Leidenschaft, aber es ist Zeit für frisches Blut im Bezirk Steyr-Stadt.“ Mit diesen Worten verabschiedet sich Michael Kölbl aus seiner Funktion als Bezirksvorsitzender und übergab den Bezirksvorsitz an Sven Mitterhuemer, Geschäftsführer der Mitterhuemer Elektro- und Gebäudetechnik.

Als Stellvertreter wurden Christian Rohrhofer (RoC-Sports e.U.) und Daniel Gmainer-Pranzl (Videoproduktion) wiedergewählt. Unterstützung bekommen die drei durch das neue Aktivteam, das sich aus Tina Forster (Segafredo Espresso Steyr), Stefanie Mayrbäurl (Stadtkind Steyr) und Sarah Ramsauer (Fenzl United Optics) zusammensetzt.

Die Zielsetzung des neuen Teams ist die Fortsetzung des erfolgreichen Weges um Jungunternehmern ein optimales Netzwerk zu bieten und natürlich werden sie auch wieder den bereits traditionellen Gewerbeflohmarkt organisieren. „Wir hoffen, dass sich bis zum Sommer die Corona-Situation entspannt und wir den Jungunternehmern wieder eine Plattform zum Kennenlernen und Kontakte knüpfen bieten können“, so Sven Mitterhuemer.

Wanderung & Steuertipps



Für den Herbst sind eine Gedankenwanderung am Damberg und Steuertipps zum Jahresende von GRS - Gstöttner Ratzinger Stellnberger Wirtschaftsprüfung Steuerberatung GmbH - geplant.

Auch Christian Rohrhofer und Daniel Gmainer-Pranzl sind voller Tatendrang für die Region: „Die Anliegen der jungen Selbständigen und Gründer sowie die starke Vernetzung untereinander stehen im Fokus unserer Tätigkeit. Wir sehen in unserer Aufgabe die schöne Gelegenheit, junge Wirtschaftstreibende zu unterstützen und zentrale Themen der Jungen Wirtschaft voranzutreiben“, sind sich die beiden JW Bezirksvorsitzenden-Stellvertreter einig.