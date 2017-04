EBIKE-VERLEIH IN GRÜNBURG/STEYR

28.04.2017, 01:22 Uhr

Viele wollen ein Ebike vor dem Kauf probieren.In GRÜNBURG/STEYR gibt es nun ab 1. Mai eine weitere Möglichkeit dazu.In Kooperation mit E-MOBILITY aus Steyr eröffnet das CAFE RAFAELA, direkt am Steyrtalradweg (Nähe Museumsbahnhof) gelegen, eine EBIKE-VERLEIHSTATION.

2 EMountainbikes und 2 Tourenräder stehen gegen Voranmeldung zur Verfügung, auf Wunsch auch mehr.Eine Tour nach Steyr, Klaus, Bad Hall/Kremsmünster, in den Bodinggraben oder auf die Grünburgerhütte/Schoberstein sind von Grünburg aus möglich.Unter dem Motto "EBIKES TANKT MAN HIER, DER FAHRER NEBENAN" wurde nun von der Besitzerin, Frau Rafaela Plursch, auch eine "EBIKE-TANKSTELLE" eingerichtet.Da "tankt" man nun im neu errichteten Gastgarten am ehemaligen Bahndamm in schönster Lage "doppelt auf, den Akkus und sich selbst.Man freut sich auf Ihren Besuch!