Metamorphosen – Experimentelle Fotografie

BAD HALL. Das Museum im Forum Hall stellt bis 30. Juli 2017 im Rahmen einer Personale Lothar Schultes rund 50 seiner großformatigen Fotoarbeiten aus. Der Kunsthistoriker und Buchautor experimentiert seit mehreren Jahren mit den Mitteln der digitalen Fotobearbeitung.Lothar Schultes fotografiert in der Natur und erzielt durch die Bearbeitung der Aufnahmen Effekte wie sie in der Malerei des 19. Jahrhunderts die Impressionisten schufen. Er verändert die fotografierten Gegenstände nicht in ihrer Substanz; durch variieren von Farbnuancen oder den Austausch einzelner Farben wird z.B. die Struktur von Pflanzenteilen besonders betont oder werden Architekturdetails hervorgehoben.

An der Hochschule für angewandte Kunst in Wien studierte Lothar Schultes Bildhauerei sowie Kunstgeschichte und Archäologie an der Universität. Er war Studienassistent und arbeitete dann am Belvedere und an der Höheren Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt. Seit 1985 wirkt er am OÖ. Landesmuseum, wo er die Sammlungen Kunst und Kunstgewerbe leitet.Die Ausstellung zeigt außer den Fotoarbeiten auch Skulpturen und Gemälde früherer Schaffensperioden Lothar Schultes‘ zu sehen. Die ausgestellten Bilder werden auch zum Kauf angeboten.Das Museum im Forum Hall, Eduard-Bach-Str. 4 und die Ausstellung sind jeweils Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen findet man unter www.forumhall.at