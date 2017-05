Sierninger Autorin präsentiert ihren neuen Roman

Christina Maria Landerl liest am 25. Mai 2017 im neuen Pfarrheim „Fokus“ in Sierning

Christina Maria Landerl, geboren 1979 in Steyr, aufgewachsen in Sierning, lebt und arbeitet derzeit als Schriftstellerin und Sozialpädagogin in Berlin. Für ihre Prosa erhielt sie zahlreiche Preise und Stipendien. Ihr viel beachtetes Debüt „Verlass die Stadt“ erschien 2011.Donnas Haus. Roman:Es ist Oktober, als die Wiener Doktorandin Liz und die Berliner Fotografin Kathy in Donnas Haus ankommen, irgendwo in den Vereinigten Staaten. Die Girls gehen einander aus dem Weg, schließlich sollen die Bruchstellen der Vergangenheit verheilen, und dazu bleibt man am besten allein. Auch Donna, die leicht ungepflegte, aber herzliche Gastgeberin, führt ein solitäres Leben, zu Besuch kommen lediglich die Waltons im Fernsehen. Auf dem Plattenteller drehen sich LPs von Simon & Garfunkel, deren Stimmen fast zu einer verschmolzen sind; eine Fotografie von siamesischen Zwillingen, die auf dem Kühlschrank klebt, verstört und fasziniert zugleich. Allmählich finden die Frauen zueinander. Und dann kommt der Tag, an dem Liz und Kathy eine Grenze überschreiten. Das Zusammenleben wird auf die Probe gestellt ... . Verlag: Muery SalzmannFreitag, 25. Mai 201719:45 UhrOrt: Pfarrheim „Fokus“, Sierning KirchenplatzVeranstalter: Bibliothek Sierning Eintritt frei!