Geselliger Nachmittag mit der SPÖ Losenstein

08.10.2017, 10:32 Uhr

Josef Steindler nahm in etlichen Gesprächen auch Bezug auf den 15. Oktober, an dem Tag finden Nationalratswahl und in Losenstein auch die außerordentliche Bürgermeisterwahl statt: Steindler: „Ein Musterbeispiel für die ÖVP-Meinung ist meines Erachtens der von ÖVP-Bürgermeisterkandidat Arthofer publizierte Sager über das hart erkämpfte Recht auf Urlaub. Der ÖVP-Mann hat ja medial von sich gegeben: ‚Urlaub macht der, den die Arbeit nicht freut.‘ Das richtet sich selbst. Im Gegensatz dazu stehen wir von der SPÖ eindeutig auf der Seite der Arbeitnehmer. Für 2021, wenn der reguläre Gemeinderatswahl-Termin sein wird, bauen wir derzeit übrigens ein sehr gutes, verjüngtes Team auf, hier sind wir wirklich gut unterwegs. Davon konnte man sich am vergangenen Freitag auch überzeugen.“