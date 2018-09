Jugendzentrum Gewölbe startet ins neue Schuljahr mit internationaler Verstärkung

23.09.2018, 08:24 Uhr

Der 22-jährige Portugiese freut sich schon darauf, in diesem Jahr Jugendliche in Steyr und das Leben in Österreich kennenzulernen. Eine erste Chance dazu gab es bereits beim Basteln von 200 Mini-Schultüten die zum Schulstart verteilt wurden.Auch in der Leitung des Zentrums tut sich etwas: Melanie Berger ist seit September in ihrem Sabbatjahr. Als ihre Vertretung freut sich Magda Hinterplattner auf ein erlebnisreiches Jahr und viele neue Gesichter.Das Jugendzentrum Gewölbe in der Pfarrgasse 6 ist wieder Dienstag bis Freitag von 12:30 bis 18:00 Uhr für Jugendliche ab 13 Jahren geöffnet. Dort gibt es die Möglichkeit zum gemeinsamen Kennenlernen, Wuzzeln, Kochen, Spielen uvm…