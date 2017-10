oÖ-Kirchenmusik aus 5 Jahrhunderten

12.10.2017, 19:25 Uhr

Samstag 21. Oktober, 19:30 Uhr, Marienkirche Steyr (ehemalige evang. Schulkirche )Der Chorverband OÖ. entsendet zu diesem Konzert vier renommierte Chöre, die in einem musikalischen Querschnitt Komponisten präsentieren,die in den letzten 500 Jahren die Kirchenmusik in OÖ prägten. Es werden auch Kompositionen aufgeführt vom evangelischen Komponisten Paul Peuerl,der in der Reformationszeit in der evangelischen Lateinschule und an der Schulkirche in Steyr gewirkt hat.Gesamtleitung: Dir. Mag. Martin Fiala M.A.Eintrittskarten :Ing. Wolfgang Hack: office@steyr-touristik.at; 0676/9165 165 ,beim Stadtservice im Rathaus undin der Kanzlei: evang.Kirche-STEYR , Mo.-Fr. 8-12 Uhr.