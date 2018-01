Feuerwehr Aschach zog Bilanz für 2017

19.01.2018, 04:33 Uhr

Nach einem kurzen Film, der einen kurzen Abriss der Einsätze des Jahres 2017 zeigte, konnte HBI Jürgen Hiesmair, neben vielen Ehrengästen und Eltern der Jugfeuerwehrmitglieder, 65 Feuerwehrmitglieder begrüßen.Nach der Einleitung berichteten der Kassier, der Gerätewart, der Zugskommandant und der Jugendbetreuer aus ihren jeweiligen Fachgebieten. Anschließend folgte der Bericht des Kommandanten.

Nach den Rückblicken auf das vergangene Jahr wurden unsere neuen Kameraden Thomas Fischer und Maximilian Gschnaitner, die im Jahr 2017 der Jugendgruppe beigetreten sind, angelobt. Aaron Kalkgruber, der nach sechs Jahren in der Jugendgruppe in den Aktivstand übernommen wurde, wurde im Aktivstand angelobt.Erprobung vergeben:Erste Erprobung: Fischer Thomas und Gschnaitner MaximilianZweite Erprobung: Sergl SimonDritte Erprobung: Koller Moritz und Mauhart EvaVierte Erprobung: Brandl Jonas, Maderthaner Lukas und Sergl TobiasMutschlechner Philipp zum HauptfeuerwehrmannSternberger Daniel zum Hauptlöschmeister25-jährige Feuerwehrverdienstmedaille: Gernot Sergl40-jährige Feuerwehrverdienstmedaille: Josef Maderthaner und Harald Seimair50-jährige Feuerwehrverdienstmedaille: Josef HimmelfreundpointnerFeuerwehrverdienstmedaille Bronze: Lechner RomanFeuerwehrverdienstmedaille Silber: Hiesmair SiegfriedBundesverdienstkreuz Stufe III: Hiesmair JürgenIm Anschluss übergab HBI Jürgen Hiesmair die Leitung der Vollversammlung an Bürgermeister Hubert Kern, der die Neuwahl des Feuerwehrkommandos leitete.Das bisherige Kommando aus Kommandant Hiesmair Jürgen, Kommandant-Stellvertreter Hiesmair Siegfried, Kassier Franz Kranawetter und Schriftführer Josef Blumenschein wurde für weitere fünf Jahre wiedergewählt.Im Zuge dessen wurde Georg Blumenschein zum Hauptbrandmeister ernannt, da er die Funktion des Atemschutzwarts von BI Rene Havelka übernahm.Agnes Maria Blumenschein wurde als Lotsenkommandantin zum Brandinspektor ernannt und beerbt in dieser Funktion Johann Blumenschein, der nach dreißig Jahren im Kommando der Feuerwehr Aschach aus diesem ausschied und zum Ehren-Hauptbrandinspektor ernannt wurde.Nach den Ansprachen von Kolonnenkommandant Baur Andi (RK Sierning), Postenkommandant Reinhard Steininger (PI Garsten), Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Wolfgang Mayr, Abschnittsfeuerwehrkommandant a.D. E-BR Heinz Huber, Pflichtbereichskommandant ABI Anton Ramskogler und Bürgermeister Hubert Kern schloss HBI Hiesmair die 123. VollversammlungFotos: FF Aschach