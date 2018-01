Feuerwehr Maria Neustift leistet 2017 insgesamt 8.483 Arbeitsstunden

19.01.2018, 22:05 Uhr

Rund 8.483 Stunden haben die Mitglieder der Feuerwehr im vergangenen Jahr geleistet.2017 ist die Zahl der Einsätze im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen.Die insgesamt 50 Einsätze teilten sich in 43 technische und 7 Brandeinsätze auf.Dies bedeutet einen Gesamtaufwand von rund 825 Stunden.

Zahlreiche Ehrengäste, darunter Bürgermeister Martin Haider, E-BR Josef Hack und viele mehr, konnten die Florianis an diesem Abend begrüßen.Die Berichte der Kommandomitglieder wurden im chronologischen Jahresrückblick von OBI Alex Kopf, BI Ulrich Schneeweiß, BI Heinz Windhager, AW Michael Merkinger und AW Christian Riener präsentiert. Abgeschlossen wurde der Rückblick auf 2017 mit dem Bericht über die Finanzgebarung von AW Erich Hornbachner.Für die 25-jährige Mitgliedschaft wurden Albert Ahrer, Wolfgang Baumann und Andreas Schnabel ausgezeichnet. Für die 40-jährige Engelbert Hörmann. Beachtliche 50 Jahre Mitglied ist bereits Herbert Infanger, welchem als Dank eine Floriani Statue überreicht wurde.Da 2018 auch die Wahl des Feuerkommandos auf dem Programm stand, wurde die Vollversammlung genutzt um bei jenen Kameraden Danke zu sagen, welche ihre Ämter im Kommando zurücklegten:• So wurde Ernst Merkinger der Dienstgrad E-HBM verliehen. Ernst war 15 Jahre Gruppenkommandant und wird das Kommando auch weiterhin beim Thema Gruppe Light unterstützen.• Alois Scharrer wurde der Dienstgrad E-OBI verliehen. Alois war insgesamt 5 Jahre Gerätewart, 10 Jahre Kommandant-Stellvertreter, 15 Jahre Jugendbetreuer und 5 Jahre Atemschutzwart.• Zum Ehren-Amtswalter wurde Erich Hornbachner ernannt. Ihm wurde für seine 22 ! Jahre langen Tätigkeit als Kassier auch die Bezirksmedaille in Gold verliehen.• Ebenfalls trat unser Zugskommandant Dr. Ulrich Schneeweiß von seiner Funktion zurück. Als Dankeschön für die 10-jährige Tätigkeit wurde er mit der Bezirksmedaille in Silber ausgezeichnet. Er wurde in die Funktion des Feuerwehrarztes bestellt und ihm somit auch der gleichnamige Dienstgrad verliehen. Unsere Feuerwehr verfügt somit zukünftig über zwei Feuerwehrärzte - Dr. Urban und Dr. Ulrich Schneeweiß!Im Rahmen der Vollversammlung wurde die Wahl für das Feuerwehrkommando abgehalten. Dieses wird für die nächsten 5 Jahre die Geschicke der Feuerwehr leiten.Dabei wurde BR Martin Scharrer als Kommandant, OBI Alexander Kopf als Kommandantenstellvertreter und AW Christian Riener als Schriftführer einstimmig wiedergewählt.Die Funktion als Kassier wurde von AW Erich Hornbachner an Christian Gartlehner übergeben, welcher ebenfalls einstimmig gewählt wurde.Des Weiteren wurden Daniel Gruber und Oberforster Martin zum Gruppenkommandant sowie Alexander Sattler zum Atemschutzwart und Daniel Merkinger zu seinem Helfer ernannt. Christian Mayr wird in Zukunft die Aufgaben des Zugskommandanten übernehmen. Max Kopf und Rudolf Gruber werden die Funktion des Gruppekommandanten genauso wie Heinz Windhager die Funktion des LuN-Zugskommandanten weiter ausführen.Fotos FF Maria Neustift