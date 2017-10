KREMSMÜNSTER. Maturantinnen des Stiftsgymnasium laden zur "göttlichen Ballnacht"

09.10.2017, 19:13 Uhr

Am Samstag, 21. Oktober 2017 laden die Maturantinnen und Maturanten des Stiftsgymnasiums Kremsmünster zum Maturaball unter dem Motto „Ende der Odyssee – Unser Ziel ist der Olymp“ ein. Für die musikalische Unterhaltung im Kaisersaal sorgt die Band „Real Instinct“, „DJ Hiems“ legt in der Discobar auf. Für Speis und Trank ist reichlich gesorgt. Um Mitternacht erwartet die Besucher eine spektakuläre Tanzeinlage der Maturantinnen und Maturanten.Karten sind unter kartenvorverkauf.mj2018@gmail.com oder an der Abendkasse erhältlich. Einlass ist ab 19:30 Uhr, die feierliche Eröffnung findet um 20:30 Uhr statt.