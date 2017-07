Motorradlenker prallte gegen Pkw

23.07.2017, 09:58 Uhr

Zur gleichen Zeit lenkte ein 62-Jähriger aus Steyr seinen Pkw in die entgegengesetzte Richtung. In einer Rechtskurve kam der Motorradlenker zu nahe an die Mittellinie, lenkte zum rechtem Fahrbahnrand aus und stürzte. Dabei schlitterte das Motorrad gegen den entgegenkommenden Pkw des 62-Jährigen. Der 21-Jährige blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Der Rettungshubschrauber C14 flog den Verletzten schließlich in das UKH Linz.