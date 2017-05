Open Bauernhof am 21. Mai

14.05.2017, 09:58 Uhr

Drei bäuerliche Betriebe aus dem Bezirk Steyr geben Einblick in ihre tägliche Arbeit und in die Vielfalt am Bauernhof.

BEZIRK. Am Hof der Familie Rogl in Neuzeug erwartet die Besucher von 11:00 bis 17:00 Uhr alles zum Thema Schweinehaltung bis hin zur Direktvermarktung am Hof. Fruchtig wird es bei der Besichtigung der Aroniafelder, ein weiteres Standbein der Familie Rogl. In Waldneukirchen können sich Besucher bei Familie Schmidberger ein Bild von einem Milchkuhstall machen, das von 09:00 bis 16:30 Uhr. Die am Hof befindliche „Wasserbauer Fütterungswelt“ zeigt den Stand der Technik. Um 13:00 Uhr führt Jungbauer Josef Zöttl bei einer geführten Wanderung durch die Kulturlandschaft hinauf zum Ausflugziel Lindaumauer in Maria Neustift. Der Weg ist bestens für Familien mit Kindern geeignet und im Anschluss kann man sich in der Jausenstation mit hofeigenen Produkten stärken.

Die oberösterreichische Landwirtschaft hautnah erlebenViele weitere Highlights bieten die insgesamt neun bäuerlichen Betriebe in Oberösterreich, die am heurigen Open Bauernhof teilnehmen: eine Maiandacht mit Chorbegleitung in Wilhering, Brennen eines Open-Bauernhof-Destillates in Katsdorf oder Kaffe und Kuchen der Ortsbäuerinnen in Geinberg um nur einige Beispiele zu nennen.Realistisches Bild der Landwirtschaft zeigenZiel der österreichweiten Aktion der Jungbauernschaft ist das verklärte Erscheinungsbild zur Landwirtschaft zu ändern und das Wissen um die Produktionsweisen zu erhöhen. „Wir möchten unsere Arbeit erklären und die Bevölkerung soll einen guten Einblick in den bäuerlichen Alltag bekommen“, berichtet Landesobmann der OÖ Jungbauernschaft, Mag. (FH) Leonhard Gmeiner.Stefan Kast, Bundesobmann der Österreichischen Jungbauernschaft, hofft das möglichst viele Besucher die Chance nützen, hinter die Kulissen der Landwirtschaft zu blicken: „Es gibt keine vertrauenswürdigere Werbung, als die direkte Begegnung von Mensch zu Mensch, sprich zwischen Produzent und Konsument. Weder ein schönes Plakat, noch der aufwendigste Werbefilm können Geruch und Geschmack eines Lebensmittels, die Wärme eines Tieres oder die Herzlichkeit eines Menschen wiedergeben.“Unter www.jungbauern.at findet man alle teilnehmenden Bauernhöfe mit genauer Adresse und Öffnungszeiten sowie Angebote und Geheimtipps der Bäuerinnen und Bauern zu weiteren Angeboten in der Umgebung!