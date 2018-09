„Song. Dance. Blasmusik“: Eine Bühne für 200 Musiker aus dem Bezirk

11.09.2018, 11:03 Uhr

Blasmusik ist mehr als „Humtata und Tätarä“: Den Beweis gibt's im Oktober im Steyrer Stadttheater.

Blasmusik & Schauspiel

„Über den Tellerrand blicken“

Anspruchsvolle Stücke

Weitere Infos, Programm & Kontakt

BEZIRK. In 70 Jahren OÖ. Blasmusikverband, da passiert schon viel. Vor allem das Image der Blasmusik hat sich gewandelt. Im ganzen Bundesland finden verschiedene Schwerpunktveranstaltungen anlässlich des Jubiläums statt. Der Steyrer Beitrag steht unter dem Titel „Song. Dance. Blasmusik“. „Musik ist vor allem Vielfalt. Wir werden an zwei Abenden zeigen, wie man sie aufbereiten kann, damit für jeden etwas dabei ist und was in den letzten 70 Jahren passiert ist“, erklärt Bezirks-Kapellmeister Wolfgang Winkler aus Dietach.Am 13. und 14. Oktober laden die heimischen Musiker zu ihrer Jubiläumsveranstaltung mit einem zweiteiligen Konzert ins Stadttheater Steyr ein. Den ersten Teil des Abends bildet das Musical „Nie mehr Schule“ vom oberösterreichischen Komponisten Fritz Neuböck. „Wir haben den Inhalt des Musicals leicht adaptiert, sodass es für unsere 17 Darsteller passt“, erklärt Christina Hodanek, die mit Stefanie Altenhofer für die künstlerische Leitung zuständig ist. „Damit kommt eine Uraufführung nach Steyr, das Musical wurde neu arrangiert“, freut sich Bezirksobmann Manfred Postlmayr.„Die Jungmusiker blicken über den Tellerrand. Sie lernen Neues kennen und stellen gemeinsam etwas Großes auf die Beine. Es ist ein cooles Set Up für die Zukunft“, so der Aschacher. Das Musical „Nie mehr Schule“ handelt von einem ganz normalen Schulalltag. Freunschaft, Liebe, aber auch Mobbing sind Thema. „Die Mindestanforderung an die Jungmusiker ist das Silberne Leistungsabzeichen. Dementsprechend hoch ist auch das Niveau“, erklärt der musikalische Leiter Peter Rathgeb. Insgesamt stehen etwa 200 Musiker aus dem Bezirk auf der Bühne. „Es ist ein sehr spannendes Projekt. Die Darsteller und Musiker kommen alle aus heimischen Musikvereinen. Sie entwickeln ihre Persönlichkeit gemeinsam weiter und gehen über ihre Grenzen“, betont Hodanek.Eine der Mitwirkenden ist die 17-jährige Andrea Niederhofer. „Es ist eine völlig neue Herausforderung. Die Stücke sind zum Teil viel schwerer als die, die wir in der Musikprobe spielen. Man lernt etwas Anderes kennen, und vor allem neue Leute“, freut sich die Losensteinerin auf den Auftritt.Im zweiten Teil tritt Winkler mit dem Bezirksblasorchester vor den Vorhang: Neben „Toto in Concert“ oder der „West Side Story“ ist die „Geschichte der Anne Frank“ zu hören. Dargestellt wird die Musik mit verschiedenen Szenenbildern.undfindet am, und amimim Rahmen desstatt. Amwird das Programm um 9 und um 11 Uhr für dieaufgeführt.gibt es bei allen Mitwirkenden sowie per Mail an

Amlädt der Blasmusikverband von 9.30 bis 16 Uhr im Stadttheater zu einem. Dieser richtet sich vordergründig an. Thema ist dieanin Verbindung mit(Mindestanforderung Silbernes Leistungsabzeichen), die, können sich per Mail an