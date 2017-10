Losenstein hat neuen Bürgermeister

16.10.2017, 10:55 Uhr

Einziger Kandidat Leopold Arthofer mit 68,5 % gewählt.

LOSENSTEIN. Gleichzeitig mit dem Nationalrat fand in Losenstein am 15. Oktober auch die Wahl des neuen Bürgermeisters statt. Wie die BezirksRundschau berichtete , trat Bürgermeister Karl Zeilermayr (ÖVP) heuer am 1. Juni aus gesundheitlichen Gründen zurück. Vizebürgermeister Michael Schmidthaler (ÖVP) führt die Amtsgeschäfte bis zur Angelobung Arthofers weiter.Einzig die VP stellte mit Leopold Arthofer, der eine Lohndreherei in Losenstein betreibt, einen Kandidaten. Dieser wurde mit 68,5 % der Stimmen – im Detail mit 659 Ja- und 303 Nein-Stimmen – zum neuen Bürgermeister der Ennstalgemeinde gewählt. „Ich möchte den Wählern für ihr Vertrauen danken. Ich werde mich dafür einsetzen, die positive Entwicklung im Ort weiter voranzutreiben“, freut sich Arthofer auf seine Aufgabe.