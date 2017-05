„Ned deppad“: Neue JVP-Kampagne

03.05.2017, 09:11 Uhr

Die Angebote der neuen Kampagne

Innovationsworkshops für Gemeinden

Um mit der neuen Kampagne aufzufallen, wurde mit „Ned deppad!“ bewusst ein frecher Slogan gewählt. „Mit unserer neuen Kampagne wollen wir zeigen, was wir als Junge ÖVP in unseren Ortsgruppen auf die Beine stellen. Wir holen in einem einheitlichen Design vor den Vorhang, was unsere Funktionäre im ganzen Land leisten und geben ihnen das passende Werkzeug für die weitere Arbeit“, erklärt Landesobfrau Claudia Plakolm das Ziel der neuen Kampagne.Muster-Jahreskreis für JVP-Ortsgruppeno Vorlagen für Einladungen, Flyer, PlakateToolbook als Handbuch für OrtsgruppenTrainer für Innovationsworkshops – welche Projekte greife ich in meiner Gemeinde auf?Beratung & Service durch Büro der JVP-LandesleitungNeu bei den Angeboten der Jungen ÖVP Oberösterreich sind Innovationsworkshops für die Ortsgruppen. Unter der Begleitung von professionellen Trainern können JVP-Ortsgruppen überlegen, welche Projekte sie in ihrer Gemeinde in Angriff nehmen.„Es gibt viele mögliche Projekte in den Gemeinden. Das geht von einem Beachvolleyballplatz bis zu Unterstützungen beim Jugendtaxi. Mit unseren Innovationsworkshops unterstützen wir unsere Ortsgruppen, die richtigen Themen und Projekte zu planen und letztendlich auch im Gemeinderat umzusetzen“, sagt Plakolm.