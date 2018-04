1.Runde OÖ Judo-Damenliga: JT Salzkammergut (mit Verstärkung aus Reichraming) in Gallneukirchen zu Gast

22.04.2018, 17:21 Uhr

4 Mädels von Judoverein Reichraming machten die Reise zur 1.Runde der OÖ Damenliga nach Gallneukirchen mit, wo ein knappes 9:7 errungen werden konnte. Emiliy Starzer auf 44kg (2x kampflos) Magdalena Kopf (-48kg) und Laura Fink (-57kg) steuerten wichtige 6 Punkte für den Sieg von JT Salzkammergut bei. Ohne Punkte blieb Lisa Razocher. Die nächste Runde in der OÖ Damenliga steigt am 9.6. gegen die Damen des UJZ Mühlviertel II in Niederwaldkirchen.