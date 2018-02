7.Platz für Rosalie beim Judo Europacup U18 in Italien

11.02.2018, 19:16 Uhr

Am Samstag war Wettkampftag für Daniel. Zum Auftakt setzte es gegen den späteren Sieger aus Russland eine Niederlage. In der Trostrunde setzte es gegen einen Portugiesen erneut eine Niederlage und somit das endgültige Aus.Rosalie Wöss machte am zweiten Wettkampftag mit einem 7.Platz in der Klasse -57kg die einzige Platzierung aus österreichischer Sicht. Nach überstandener 1. Runde traf sie in der 2. Runde gegen die spätere Siegerin Ozbas aus Ungarn. In der Trostrunde konnte Rosalie noch 2 Kämpfe gewinnen ehe sie um den Einzug um den Kampf um den dritten Platz verlor.Gratulation zu dieser tollen Leistung.