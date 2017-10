Askö Reichraming Meister in der OÖ Judo Damenliga

08.10.2017, 23:29 Uhr

Die Punkte für Reichraming

Zur Ligarunde in Ternberg. In der 6.Runde der OÖ Damenliga fanden sich neben Gastgeber Askö Reichraming noch die Damenteams von Union Burgkirchen/Schwand und dem UJZ Mühlviertel II in Ternberg ein.Den ersten Kampf der OÖ Damenliga bestritten Askö Reichraming gegen Union Burgkirchen/Schwand. Das Damenteam aus Reichraming konnte 2 Gewichtsklassen nicht besetzten, was sie Ausgangslage nicht leichter machte. Den ersten Durchgang konnte man knapp mit 5:4 für sich entscheiden. Der 2. Durchgang gestaltete sich noch enger und endete 4:4 Unentschieden. In der Summe ergab das einen hauchdünnen Sieg von 9:8 für das Damenteam aus Reichraming.Rosalie Wöss, Desiree Steininger, Alina Jenner 2 Punkte;Magdalena Kopf, Vanessa Frühwirth, Laura Fink je 1 PunktIn der zweiten Begegnung der OÖ Damenliga traf man auf UJZ Mühlviertel II. Auch in dieser Begegnung konnte man nicht in voller Besetzung antreten. Somit war auch dieses Duell eine sehr enge Angelegenheit. Beide Durchgänge endete mit 5:4. Einmal für Reichraming bzw. für UJZ II. Somit gab es eine Punkteteilung, mit dem Endergebnis von 9:9. Dies war über die Saison gesehen der einzige Punkt den man in der laufenden Meisterschaft abgab. Zudem gab es 5 Saisonsiege. Gratulation nochmals zum Meistertitel in der OÖ Judo Damenliga.Rosalie Wöss, Alina Jenner je 2 Punkte,Vanessa Frühwirth, Magdalena Kopf, Katharina Dostal, Desiree Steininger, Undine Gamsjäger je 1 Punkt