Der IT Experts Run – das Laufevent in Steyr

24.04.2018, 17:22 Uhr

Am 28. Juni findet das beliebte Laufevent der IT Experts Austria mit Unterstützung der WKO Steyr und des LAC Amateure Steyr statt.

STEYR. „Wegen der regen Teilnahme und des positiven Feedbacks zu den ersten beiden Events veranstalten wir auch heuer wieder den IT Experts Run. Es ist erfreulich, dass so viele IT-affine Läufer diese Gelegenheit nutzen, um gemeinsam an den Start zu gehen“, sagt Ing. Wolfgang Bräu, Sprecher der IT Experts Austria. Teilnehmen kann jeder, der einen Computer oder ein Smartphone besitzt und Spaß am Laufen hat.

Ein Lauf für alle Altersklassen

Der IT-Laufevent in Steyr

Die 6 Kilometer lange Strecke ist für alle IT-affinen Laufsportfreunde offen. Die Wertung erfolgt in sechs Klassen. Sie beginnt bei den unter 20-jährigen und setzt sich in 10-Jahresschritten fort bis zu den über 60-jährigen. Zusätzlich gibt es eine Teambewertung für 3er-Teams, die Lehrling/Schülerwertung wird es je nach Anmeldestand geben. Die Startgebühr beträgt bis 1. Juni € 15,– pro Person, danach € 19,–. Nachnennungen sind bis eine Stunde vor dem Start möglich, sie kosten jeweils € 24,–. Die Teilnahme ist für Lehrlinge und Schüler in IT-Ausbildung kostenlos. Bis Montag, 25. Juni, 24 Uhr ist die Anmeldung per E-Mail an steyr@wkooe.at, telefonisch unter 05 909 095 756 oder online unter www.steyr.it/it-run-anmeldung möglich.Um 18 Uhr starten die Teilnehmer am Donnerstag, 28. Juni, auf der Rennbahnsportanlage in Steyr. Die Startnummernausgabe erfolgt am selben Tag zwischen 16 und 17.30 Uhr. Um 19.30 Uhr findet die Siegerehrung statt. Alle Teilnehmer können anschließend am Buffet neue Energie tanken. Duschen und Garderoben sind in der Sportanlage vorhanden. „Wir freuen uns sehr, dass wir auch heuer wieder diese Veranstaltung in Steyr durchführen können. Die IT-Branche ist weltoffen und sportlich. Dieser Event ist die perfekte Gelegenheit, um mit Gleichgesinnten die Leidenschaft für den Laufsport zu teilen. Inzwischen ist der IT Experts Run ein Fixpunkt für viele Läufer und er wird ziemlich sicher auch nächstes Jahr wieder stattfinden“, sagt Wolfgang Bräu.