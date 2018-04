Der Sv Garsten Forciert Junge Spieler

23.04.2018, 07:56 Uhr

Beinahe die gesamte Mannschaft der 2015 noch in Schweden beim weltbekannten Gothia Cup kickenden U14 stehen bereits in der Startelf der 1b. Einige davon haben sogar schon den Sprung in den Kampfmannschaftskader geschafft.

Jetzt wurde die junge 1b Mannschaft mit neuen Dressen ausgestattet. Mit Reschi's Sportbuffet als Hauptsponsor sowie mit der Bäckerei Straßer, Bar SAX und Innenarchitektur Wohnfühlcoach Christa Greininger konnten gleich vier Sponsoren gefunden werden.Nur mit der Jugend kann es in die Zukunft gehen, waren sich die Sponsoren einig und war es für sie eine Selbstverständlichkeit zu unterstützen. Dafür einen herzlichen Dank seitens der Vereinsleitung.Die jahrelange hervorragende Nachwuchsarbeit macht sich bezahlt. Man ist auf dem richtigen Weg -->in Garsten gehört den "jungen Wilden" die Fußballzukunft!