Endspurt beim Wickie Kinderlaufcup

26.07.2017, 22:32 Uhr

REICHRAMING. Der 7. Reichraminger Kinder- und Ortsrundenlauf am Dienstag, 15. August, ist die letzte Station des Wickie Sparkassen Kinderlaufcups.

Beim großen Finale des Wickie Sparkassen Kinderlaufcups 2017 besteht für die jungen Läuferinnen und Läufer nach beinahe zweimonatiger Sommerpause die letzte Möglichkeit, um viele Punkte für die Gesamtwertung zu sammeln und dadurch einen der traditionellen Wickie-Pokale zu ergattern. Der erste Startschuss fällt um 14 Uhr am Ortsplatz, zu bewältigen sind die aus den Vorjahren bekannten Strecken, welche je nach Alter zwischen 240 m (Super Mini) und 1800 m (Schüler 1 und 2, Jugend 1) betragen.

Der Ortsrundenlauf mit den Teilnehmern ab Altersklasse Jugend 2 beginnt um 15:30 Uhr. Die Gesamtstrecke von 5,4 km (3 Runden zu je 1,8 km) kann wahlweise als Einzelläufer oder als Staffelgruppe in drei Etappen zurückgelegt werden.Im Anschluss gibt es Siegersackerl für alle Kids sowie zahlreiche weitere Preise für die erfolgreichen Läuferinnen und Läufer. Wie bei jedem Wickie-Lauf wird unter allen Starterinnen und Startern des Kinderlaufs auch wieder ein Mountainbike verlost!Details zur Laufveranstaltung, Laufstrecke und Anmeldung sind im Internet unter www.nf-reichraming.at/ortslauf-2017 zu finden.14:00 Uhr: Super Mini, Jg. 2012 und jünger, 240 m14:20 Uhr: Mini, Jg. 2010 u. 2011, 610 m14:45 Uhr: Kinder 1, Jg. 2008 u. 2009, 870 m15:00 Uhr: Kinder 2, Jg. 2006 u. 2007, 1220 m15:15 Uhr: Schüler 1+2, Jugend 1, Jg. 2001 bis 2005, 1800 m15:30 Uhr: Ortslauf u. Staffellauf, Jg. 2000 und älter, 5400 mAnmeldungen bis 14.08.2017 via www.powerman.at Nachnennung am 15.8. bis 13:00 Uhr (Kinderlauf) bzw. 14:30 Uhr (Ortslauf/Staffellauf)