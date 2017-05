Pachlatko holte Silber beim Straßenlauf

02.05.2017, 12:07 Uhr

5 x Gold und 5 x Silber für den LAC Amateure Steyr bei den OÖ LM im 10 Km Straßenlauf in Attnang Puchheim

STEYR. Ausgezeichnete Leistungen erzielten die Damen und Herren vom LAC Amateure Steyr bei den OÖ LM 10km In Attnang. Christian Kresnik wurde am Samstag, 29. April, OÖ LM im 10 Km Straßenlauf! Sene tolle Zeit auf dem anspruchsvollen Kur in Attnang war 31,36.68 min. Verena Pachlatko holte Silber bei den Frauen in 37,01,14 min. in ihrer Altersklasse M35 holte sie ebenfalls Silber! Claudia Heiml belegte Rang 6 bei den Frauen in 41.07.67 min, das bedeutet Rang 1 in der Klasse W40, Rang 7 für Martina Catel in 43,39.81, das bedeutet Silber in der Klasse W40 und Rang 9 für Agnes Kreundl in 48,35.02 min, das ist Silber in der Klasse W50.Rang 4 holte bei den Männern Alex Demse mit 33,38.74 min, Rang 5 ging an Roman Pachlatko in 34,07.67 min und Rang 9 an Wolfgang Koschat in 35,07.97 min. Das bedeutet Gold für Roman Pachlatko in der Klasse M40 und Silber für Wolfgang Koschat in der Klasse M45. Sowohl die Männer, Kresnik, Demse und Pachlatko, als auch die Damen, Pachlatko, Heiml und Catel wurde OÖ LM in der Teamwertung. In der Klasse U 18 über 5km wurde Daniel Rattinger ausgezeichneter Vierter!