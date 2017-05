Top Leistung beim int. Judo-Turnier in Zeltweg

14.05.2017, 22:54 Uhr

Clemens Pichler präsentierte sich stark und konnte sich gegen seine internationale Konkurrenz behaupten. Im Finale bezwang er seinen rumänischen Kontrahenten in der Verlängerung mit Ippon, was den Turniersieg bedeutete. Ebenso top in Form an diesem Tag waren Emily Starzer und Carina Klaus-Sternwieser. Beide sicherten sich mit einem starken Auftritt den Turniersieg. Aufgrund der konstant starken Leistungen wurden die zwei Mädels zum int. Grand Prix (U14) nach Rimavska Sobota (Slowakei) vom OÖ Landeskader am nächsten Wochenende eingeladen. Ganz knapp den Sprung nach oben verpasste Isabella Stögmann. Im Finale hatte sie knapp das Nachsehen, somit ein starker 2.Platz. Weitere Stockerlplätze bei diesem stark besetzten Turnier gab es noch für Stefan und Hanna Stögmann sowie Magdalena Kopf, sie belegten den 3.Platz.Ohne Platzierungen blieben diesmal Felix Brandner, Florian Kölzer, Alexander Steiner und Elias Fink.

Am Muttertag ging es erneut für die U18/U21 in die Steiermark. Waren es diesmal nur 3 Starter für den Askö Reichraming, so kann sich die Ausbeute umso mehr sehen lassen. Insgesamt 7 Platzierungen, davon 5 x 1.Plätze und 2 x 2.Plätze. Ein Triple-Gold gab es für Daniel Leutgeb, der sich in der U18 und U21 den Sieg holte. Als Draufgabe siegte er auch in der Allg.Klasse. Doppel-Gold gab es für Laura Fink, sie siegte in der U21 und ebenfalls in der Allg.Klasse. Michael Starzer unterlag sowohl im Finale der Klasse U18 und U21 und musste sich somit mit 2x Silber begnügen.Mit diesem Erfolg war man am Sonntag bester Verein aus über 35 Vereinen aus 8 Nationen. Gesamtturnier (Samstag und Sonntag) erreichte man hinter Union Leibnitz und Galaxy Tigers Wien den tollen dritten Platz in der Vereinswertung.