VBC Boys scheitern nur ganz knapp an der Sensation

24.04.2017, 01:48 Uhr

Union VBC Steyr - Union VC Ried 1:3 (25:19, 29:31, 17:25, 19:25)Im Rückspiel am Samstag in Grieskirchen mussten sich die Steyrer ohne Kapitän Flo Mairhofer klar mit 3:0 geschlagen geben, die Tür zur 1. Bundesliga steht trotzdem noch weit offen, da sich nach dem Rückzug von Hypo Tirol ein freier Platz in der höchsten Spielklasse ergibt.Im Mai sitzen sich die Mannen rund um Obmann Fritz Hampel und Trainer Dominik Kefer zusammen und entscheiden darüber ob man das Abenteuer in Angriff nimmt.