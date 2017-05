Raiffeisenbanken Ennstal und Großraming fusionieren

11.05.2017, 09:01 Uhr

Neue Raiffeisenbank mit sieben Bankstellen

Synergiepotenziale nutzen

Entscheidungen in der Region

Eckdaten der neuen „Raiffeisenbank Ennstal“

Durch den geplanten Zusammenschluss wird eine neue Raiffeisenbank mit insgesamt sieben Bankstellen entstehen. Sowohl die Raiffeisenbank Ennstal (mit Bankstellen in Laussa, Losenstein, Reichraming, Steyrdorf und Ternberg) als auch die Raiffeisenbank Großraming (mit Bankstellen in Großraming und Maria Neustift) sind hervorragend am Markt positioniert, verfügen über eine langjährige ausgezeichnete Geschäftsentwicklung sowie über eine sehr gute Eigenkapitalausstattung.Diese Stärken wird die neu formierte Raiffeisenbank im Sinne der Kunden mit den bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter ausbauen. Vor allem will die Geschäftsleitung der fusionierenden Raiffeisenbanken damit auch Synergiepotenziale nutzen. Insbesondere geht es hier um die laufend steigenden Anforderungen durch gesetzliche Bestimmungen. Sowohl Privat- als auch Firmenkunden sollen durch eine stärkere Spezialisierung profitieren.„Die Fusionsgespräche wurden sehr konstruktiv geführt und die neue Raiffeisenbank Ennstal wird die regionale Stärke und Verankerung weiterhin hoch halten“, bestätigen die Geschäftsleiter Dir. Bernhard Winkelmayer von der Raiffeisenbank Großraming und Rudolf Niederhofer von der Raiffeisenbank Ennstal. Die Raiffeisenbank Großraming wird im Vorstand, Aufsichtsrat und in der Geschäftsleitung der neuen Raiffeisenbank vertreten sein, wichtige Kompetenzen und Verantwortungen bleiben in ihren Bankstellen in Großraming und Maria Neustift. Damit ist sichergestellt, dass die Entscheidungen auch zukünftig in der Region getroffen werden, die Eigentümer aus der Region kommen und die Ergebnisse in der Region reinvestiert werden.Bilanzsumme: 303,1 Millionen Euro7 Bankstellen49 MitarbeiterEigenkapital: 53 Millionen Euro15.426 Kunden