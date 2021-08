Von 2. bis 6. August konnten Kinder beim "Coding4Kids"-Workshop in der Mittelschule Fulpmes Programmierluft schnuppern und ihre eigenen Computerspiele gestalten!



FULPMES. Die Digitalisierung schreitet in unserer Welt immer weiter voran und somit ist der Umgang mit dem Computer für Kinder und Jugendliche längst zum Alltag geworden. In der Schule wird im Informatikunterricht einiges vermittelt, aber: "Oft fehlt einfach die Zeit, sich tiefergehend mit dem Programmieren zu beschäftigen", erklärt Matthias Lechner, Initiator von Coding4Kids. "Wir wollen in unseren Kursen junge Menschen dabei unterstützen, in die Welt des Programmierens einzutauchen." Vier Stubaier Jungs haben diese Chance genützt und von Montag bis Freitag in der Mittelschule Fulpmes Coding-Luft geschnuppert: Dabei haben die Kids selbst Computerspiele programmiert! So konnten bei der Abschlusspräsentation stolz Jump & Run-Spiele, Multiplayer-Spiele oder Labyrinthe präsentiert werden. Trainer Harry Putz hat den Kurs geleitet: "David, Leon, Philipp und David waren voller Begeisterung dabei!" Vorkenntnisse haben die Jungs keine gehabt, alles wurde im Laufe der Woche erlernt - und wie: Von den Charakteren über die Spielehintergründe bis hin zum Ablauf wurde alles selbstständig programmiert. Matthias Lechner von "Coding4Kids": "Die Branche braucht dringend Fachkräfte. Coding4Kids will junge Menschen dabei unterstützen, die erforderlichen Basiskenntnisse spielerisch zu erlernen." Direktor Rainer Strauß freut sich über den gelungenen Workshop: "Es freut mich riesig, dass wir den Coding4Kids-Kurs erstmals in der NMS Fulpmes veranstalten konnten und wollen es künftig sicher öfter machen!"

Fit für die digitale Zukunft



Insgesamt können heuer mehr als 600 Kinder in Tirol und Südtirol an einem Coding4Kids-Kurs teilnehmen. In Fulpmes findet Coding4Kids zum ersten Mal statt. „Die Teilnahme ist für die Kinder kostenfrei möglich, da es viele ehrenamtliche Unterstützer gibt, um unsere Kinder für die digitale Zukunft bestmöglich vorzubereiten“, so Mario Eckmaier vom Verein Coding4Kids.