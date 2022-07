Mieders: Noch bis 22. Juli 2022 gibt es in der ladengalerie lichtsinn in Mieders von YAKU " alias Sebastian Toledo - Salians expressive Malerei und Zeichnungen auf Papier, Holz und Leinwand zu sehen. Der aus Peru stammende, junge Künstler, der sich in Quechua, der Sprache seiner peruanischen Vorfahren YAKU (das Wasser) nennt, ist seit kurzem Mitglied der Tiroler Künstlerschaft.

Gezeigt werden Bilder, die in eine Welt eintauchen lassen, deren Wurzeln in der präkolumbanischen Kultur der Inka zu finden sind.

Die Ausstellung "Distancias" in Mieders ist seine erste große Einzelausstellung in Österreich. (bp)