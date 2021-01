ELLBÖGEN/STUBAI. Steu/Koller rasten zum vierten Saisonsieg, Gleirscher im Einsitzer am Podium.

Österreichs Top-Rodler fanden eine Woche nach der verpatzten EM die richtige Antwort und lieferten zahlreiche Top-Ergebnisse ab. Dabei trumpften auch die heimischen Vertreter einmal mehr so richtig auf: Thomas Steu und Lorenz Koller rasten am Samstag beim Weltcup in Thüringen zum vierten Saisonsieg, David Gleirscher holte im Einsitzer Platz drei.

Neuer Bahnrekord

Das Rennwochenende in Thüringen, wo zum zweiten Mal in dieser Saison um Weltcuppunkte gerodelt wird, wurde gestern von den Herren und Doppelsitzern eröffnet und bescherte Thomas Steu und Lorenz Koller den vierten Saisonsieg! Das ÖRV-Duo sicherte sich nach Halbzeit-Rang vier mit einem neuen Bahnrekord und Top-Speed ihren insgesamt achten Erfolg im Weltcup.

WM-Ticket für Gleirscher!

Bei den Einsitzern unterstrich Felix Loch mit zwei Bestzeiten und einem neuen Bahnrekord seine anhaltende Überform. Hinter dem Deutschen platzierten sich die ÖRV-Asse Jonas Müller und David Gleirscher auf den Plätzen zwei und drei. Olympiasieger David Gleirscher, der zuletzt zwei Mal in Folge nicht in der Wertung war, sicherte sich mit seinem zweiten Podestplatz im Laufe dieses Weltcupwinters das Ticket für die Weltmeisterschaft am Königssee Ende Jänner. Bruder Nico Gleirscher hatte seinen WM-Startplatz bereits zuvor sicher - er konnte seine starke Trainingsleistung diesmal im Rennen nicht umsetzen und musste mit Rang 17 Vorlieb nehmen.

Damen starten heute

Der Rennwochenende im Thüringer Wald, siebente Station im Weltcup 2020/21, wird heute, Sonntag mit der Konkurrenz der Damen abgeschlossen. Österreichs Farben werden von Madeleine Egle, Lisa Schulte und Hannah Prock vertreten.

www.meinbezirk.at