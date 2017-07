Anfang Mai diesen Jahres bescherte ein Wolf im Stubaital den Medien einige Schlagzeilen. Sechs Schafe fielen ihm zum Opfer. Inzwischen hat sich die Aufregung gelegt, aber es wird definitiv nicht der letzte Wolf gewesen sein, der Tirol aufsuchen wird. Der große Beutegreifer hat in Europa rund um Österreich wieder viel Lebensraum für sich gewinnen können. Für die einen ist das ein Zeichen für eine intakter werdende Natur, in die der Wolf hinein gehört. Für die anderen, vor allem betroffene Landwirte, eine ernsthafte Bedrohung für Nutztiere und Almwirtschaft. Um fundierte Informationen zu diesem bereits topaktuellen Thema zu erhalten, wird in Fulpmes im Stubaital am 26. Juli 2017 um 20:00 Uhr im Gemeindesaal eine Veranstaltung zum Thema "Die Rückkehr der Wölfe" stattfinden. Der Tierschutzbeauftragte des Landes Tirol, Dr. Martin Janovsky, wird allgemeine Informationen und Fakten zum Wolf darlegen. Anschließend werden Vertreter aus der Jägerschaft, Naturschutz, Almwirtschaft und Schafzucht auf dem Podium diskutieren, um eine breite Meinungspalette zu präsentieren. Initiator der Veranstaltung ist die Schutzgebietsbetreuung der Schutzgebiete "Stubaier Alpen". Informationen: Mag. Kathrin Herzer, kalkkoegel@tiroler-schutzgebiete.at