Erntedank in Matrei

09.10.2017, 16:17 Uhr

Von Christina Isser

MATREI. Am Sonntag, dem 8. Oktober wurde in Matrei am Brenner für den ertragreichen Sommer gedankt. Um kurz vor 9 Uhr fand der Einzug vom Rathaus in die Pfarrkirche mit den örtlichen Vereinen statt. Darunter die Jungbauernschaften Mühlbachl, Pfons und Aussernavis, die Musikkapelle Matrei-Mühlbachl-Pfons sowie die Schützenkompanie.Die Hl. Messe wurde von der Musikkapelle musikalisch umrahmt und von der Jungbauernschaft Pfons gestaltet.Obst- und Gemüsekörbe, Leiterwagen - ebenfalls gefüllt mit dem Ertrag des Sommers und Erntedanksymbole aus Korn wurden beim feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche geweiht.Leider konnte aufgrund des schlechten Wetters die Prozession nicht abgehalten werden, so fand anschließend die Agabe beim Annaheim statt.