20. ASVÖ Tischtennis Bundesvergleichskämpfe im Stubaital

Der TSV AustriAlpin Fulpmes/ Sektion Tischtennis in zusammenarbeit mit dem ASVÖ Tirol veranstaltet am 24 u. 25. Juni die 20. ASVÖ Tischtennis Bundesvergleichskämpfe in der Sporthalle der Haupt-und Volksschule Fulpmes.Beim letzten ASVÖ-Turnier 2016 waren Simon Gleirscher und Fabian Kindl aus Fulpmes dabei. Den U13 Einzel Bewerb hat Fabian gewonnen ! 1.Platz für Fabian Hans Rainalter, Christian MairPeter Raidl (Bundesfachwart ASVÖ) Christian Grabmann (Bundesfachwart Stellvertreter ASVÖ) Johann Tembler (Landesfachwart ASVÖ Tirol)Horst OlramPeter Raidl, Hermann Eigentler Presse: Karl Pfurtscheller, Sabrina KochNur Spieler, die bei einem ASVÖ-Verein ordnungsgemäß gemeldet und auch spielberechtigt sind.

Wir wünschen allen Teilnehmern und Betreuern, sowie allen Landesfachwarten eine gute Anreise und einen schönen Aufenthalt in Fulpmes!SektionsleiterHans Temblerwünscht dem TSV AustriaAlpin Fulpmes eine erfolgreiche Veranstaltung, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Freude und Erfolg sowie den Besucherinnen und Besuchern sportlich spannendeTage im wunderschönen Stubaital.