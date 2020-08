SEEFELD. Ein Abend voller Schmankerl in der Seefelder Fußgängerzone. Die Street Food Night in Seefeld drehte sich ganz und gar um den Genuss. Kulinarische Schmankerl, Straßenkunst und sorgfältig ausgewählte Musiker machten diesen Abend zu etwas ganz Besonderem.

Genuss für Ohren und Gaumen

19.08.2020, fand im Seefelder Musikpavillon die „Street Food Night by taste of Seefeld“ statt. Straßenkunst, Schmankerln & Livemusik führten durch einen gemütlichen Abend in Seefelds Fußgängerzone, die sich ab 17 Uhr in eine bunte Vergnügungsmeile verwandelte. Straßenkünstler und Walking Acts sorgen für ein abwechslungsreiches Vorprogramm. Ab 19 Uhr konnten dann Live-Musik und ausgefallene kulinarische Schmankerln der TASTE of SEEFELD-Partnerlokale genossen werden. Mit kühlen Getränken in der Hand und guter Musik auf den Ohren ließ sich diese laue Sommernacht einwandfrei genießen. Für Sommergefühle sorgte Anfangs DJ Audiomat, gefolgt von der „B.Streetband“, die den Abend passend zum Sonnenuntergang mit einer vielseitigen Auswahl an Soul, Blues und Latin fortführten. Zum Abschluss und Höhepunkt stellte die Gruppe „moreland“ ihr musikalisches Können unter Beweis. Über den ganzen Abend verteilt gab es eine tolle Auswahl an leckerem Street-Food aus aller Welt.