TELFS/MÖSERN (nico). Rechtzeitig zur Siegerehrung kam am Samstag, dem 7. März beim Jubiläum des Bezirksblätter-Zwergerlrennens auf der Gschwandtkopf-Piste in Telfs-Mösern die Sonne heraus.

Ein großes Skifest

Die 356 TeilnehmerInnen trotzten dem Schneefall während des Rennens und brannten ein ums andere Mal großartige Zeiten in den Schnee. Der Schinachwuchs aus allen Ecken Tirols und den Nachbarländern duellierte sich bereits zum 26. Mal um die heißbegehrten Trophäen. Leer ging natürlich niemand aus, neben zahlreichen Pokalen und Medaillen wird Kindern und Eltern ein tolles Event in Erinnerung bleiben. Der Schiklub Telfs hat die Organisation wieder äußerst ernst genommen und so konnten über 350 Kinder und noch einmal so viele Eltern ein großes Skifest feiern. Gegen die kalten Temperaturen halfen die zahlreicheren lachenden Kindergesichter, die einem das Herz erwärmten. Der anspruchsvolle Kurs hielt bis zum letzten Läufer.



Start für die große Karriere

Mit drei TeilnehmerInnen aus dem Jahrgang 2017 waren sogar drei dreijährige Ski-Begeisterte mit am Start. Sie und die über 350 anderen TeilnehmerInnen bis zur U12 sorgten für ein großes Familienfest dem auch Ex-Skistars wie Manfred Pranger beiwohnten. Zwergerlrennen-Organisator Toni Trenkwalder freute sich sehr über die erneut äußerst erfolgreiche Ausrichtung. Skistars wie Fritz Dopfer und Anna Veith begannen ebenfalls hier ihre Karrieren.



Klassensieger und Zweitplatzierte

Kinder U8: Raphaela Astner (SC Bad Häring) vor Anna Lena Thurner (SK Ladis- Obladis) und Sandro Wechner vor Theo Juen (beide SC Tobadill).

Kinder U9: Alina Neuner (SK Telfs) vor Leni Herrmann (SC Partenkirchen) und Luis Stecher (SV Leins) vor Emil Walser (SC Ischgl)

Kinder U10: Anna Ehrhart vor Greta Winkler (SV Arzl) und David Pacher (SC Alpbach) vor Konstantin Wilhelm (SC Obsteig)

Kinder U11: Emma Gosch (SC Volders) vor Magdalena Eberharter (RSK Finkenberg) und Theo Wurzer (SV Leins) vor Mario Pranger (SC Gschnitz).

Kinder U12: Xante Bartels (SC Arlberg) vor Hannah Ladner (SC Ischgl) und Julian Sapl (SC Alpbach) vor Matteo Grüner (SC Sölden)

Bambini GB4: Alessia Huber (SC Galtür) vor Anna Hamerle (SV Zams) und Cornelius Köfler (SK Ötz) vor Leo Praxmarer (SC Haiming)

Bambini GB3: Anna Lena Pichler (SK Landeck) vor Eva Lechthaler (SV Wenns) und Florian Kurz (WSV Tux) vor Florentin Poschusta (WSV Jerzens)

Bambini B1: Mele Wolf (SC Arlberg) vor Ina Wurzer (SV Leins) und David Sponring (SK Volders) vor Sebastian Müller (SC Mittenwald)

Bambini B2: Mia Walser (SC Ischgl) vor Anna-Lena Klingeschmid (SK Volders) und Alois Trenkwalder (SK Telfs) vor Jeremia Agerer (SC Kaunertal)

Die Tagessieger

Den Tagessieg bei den Bambinis konnten sich Mia Walser (SC Ischgl) und Alois Trenkwalder (SK Telfs) holen. In der Kinder-Klasse waren Xante Bartels (SC Arlberg) und Julian Sapl (SC Alpbach) am schnellsten.

Alle Ergebnisse im Detail auf der Homepage des SK Telfs - Link hier:

ERGEBNISSE Kinder und Bambini