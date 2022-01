SEEFELD. Am 26.01.2022 gegen 13:55 Uhr lenkte ein 52-jähriger Österreicher einen Pkw auf der Münchner Straße in Seefeld i.T. in Fahrtrichtung Süden. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem Fußgänger.

Vor einer Rechtskurve, in der die Münchner Straße in die Olympiastraße mündet, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW und einem 46-jährigen Deutschen, der gerade die Fahrbahn überquerte. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in die Klinik Garmisch-Partenkirchen eingeliefert.