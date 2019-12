Land Tirol fördert Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen mit fast drei Millionen Euro

TIROL. Das Land Tirol investierte auch im Jahr 2019 stark in die Kinderbetreuung: Fast drei Millionen Euro wurden im Zeitraum von Juli bis Dezember für die Modernisierung und Sanierung sowie für die Schaffung von neuen Plätzen in Kindergärten, -krippen und Horten zur Verfügung. „Mit den Geldern können Gemeinden und private Erhalter in die Qualität ihrer Kinderbetreuungseinrichtungen investieren sowie zusätzliche Plätze schaffen“, informiert für die Kinderbetreuung zuständige Bildungslandesrätin Beate Palfrader. „Wir sorgen auf diese Weise dafür, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter verbessert wird. Im Betreuungsjahr 2019/20 wurden mit rund 31.350 Kindern so viele betreut wie noch nie zuvor in Tirol.“

Förderungen an 32 Tiroler Kinderbetreuungserhalter feierlich übergeben

Für 204 neue Plätze in Kinderkrippen wurden rund 1,8 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. „Damit tragen wir unserem Ziel Rechnung, besonders in die Kinderkrippen zu investieren“, betont die Landesrätin. „Insgesamt wollen wir in dieser Legislaturperiode bis 2023 4.000 Betreuungsplätze schaffen.“ Etwas mehr als eine Million Euro wurden zusätzlich für Sanierungen, Modernisierungen, Neu- und Umbauten verwendet, wodurch 80 neue Kindergartenplätze entstanden sind.

Plus 30 Prozent an Kinderkrippen und -gruppen seit 2014

Der Bestand an Kinderbetreuungseinrichtungen ist in den vergangenen fünf Jahren um 98 Einrichtungen gestiegen. „Besonders bei den Kinderkrippen bzw. Kindergruppen verzeichnen wir mit einem Plus von 30 Prozent eine sehr positive Entwicklung, aber auch die Zahl der Horte hat um rund 24 Prozent zugenommen“, freut sich LRinPalfrader. Auch besuchen mehr Kinder Kinderkrippen und Horte als vor fünf Jahren – hier ist ein Plus von jeweils 30 Prozent zu verzeichnen. Die Zahl der Kindergartenkinder ist im gleichen Zeitraum um 11,6 Prozent gestiegen.