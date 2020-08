ZIRL. Im Rahmen einer Initiative zu grüner Mobilität stellt MPREIS in Zirl seinen KundInnen ein E- Lastenrad zur Verfügung.

Ein praktischer Service

Die Partnerschaft mit der Pro-Byke Gemeinde Zirl vom 17. August bis 17. September soll das Einkaufen erleichtern und ein umdenken bewirken. Denn: "Wer viel zu transportieren hat, denkt aber automatisch ans Auto“, so Peter-Paul Mölk, einer der Geschäftsführer von MPREIS. Ab einem Einkauf von 20 € kann das E-Lastenrad "EMil" zwei Stunden lang kostenlos ausgeliehen werden. Das Lastenrad soll im Monatsrhythmus von Markt zu Markt wechseln. Den Auftakt macht der MPREIS in Zirl, der praktisch direkt am Radweg gelegen. Als Pro-Byke Gemeinde hat Zirl sich verpflichtet, im Rahmen des gleichnamigen EU-Projektes den Radverkehr zu fördern. An diesen Bemühungen beteiligt sich MPREIS mit dem Lastenradservice und mehr Fahrradfreundlichkeit bei den Märkten. Das Lastenrad ist erstaunlich leicht zu handhaben und schafft bis zu 100 kg Nutzlast.

Mehr Infos finden Sie unter: mpreis.at/nachhaltige-mobilitaet