OBERHOFEN. Am Sonntag den 30. August 2020, wird beim Hochbehälter Bachegerte in Oberhofen die Trinkwasserzuleitung aus Flaurling gesegnet und eröffnet. Die Segnung wird durch Pfarrer Mag. Christoph Haider vorgenommen. Die offizielle Inbetriebnahme erfolgt im Beisein von LR. Mag. Johannes Tratter.

Langjähriges Ziel erreicht

Die Trinkwasserzuleitung aus Flaurling und die Pumpleitung vom Tiefbrunnen mit der neuen elektromechanischen Steuerung wurden bereits Ende 2019 in Betrieb genommen. Ein großes Ziel von Bürgermeister Peter Daum war schon seit längerem eine Verbesserung und Absicherung der Trinkwasserversorgung für Oberhofen. Dieses Ziel scheint nun erreicht zu sein – fehlt nur noch die offizielle Eröffnung. Eine herzliche Einladung zur Besichtigung erfolgt von Seiten der Gemeinde. Der "Tag der offenen Tiefbrunnen-Tür" geht von 11:00 bis 16:00 Uhr. Für Speis und Trank sorgen die Oberhofer Bäuerinnen. Die dafür eingegangenen freiwilligen Spenden kommen der Caritas Innsbruck für Brunnenprojekte in Westafrika zu Gute. Bei Regenwetter wird die Veranstaltung in den Mehrzwecksaal der Volksschule Oberhofen verlegt.

Eine zusätzliche Information: Am 30. August ist der Bergweg ab dem Weiderost von 10:00 bis 13:00 Uhr für den Verkehr gesperrt.