Zur Verkehrsunfällen mit verletzten Personen kam es am Karsamstag in der Region:

Telfs: Kind von Auto erfasst

Am 16.04.2022, gegen 10:22 Uhr ereignete sich in Telfs auf dem Giessenweg ein Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Österreicherin fuhr mit ihrem PKW auf der Anton-Auer-Straße in Richtung Telfspark und hielt das Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand im Bereich Giessenweg an, um ihre Kinder aussteigen zu lassen. Ihr 8-jähriges Kind dürfte vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten hinter dem angehaltenen PKW auf die Straße gelaufen sein und kollidierte mit dem PKW einer 57-jährigen Österreicherin, der in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Durch den Anprall wurde das Kind zu Boden gestoßen. Das Kind wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung in das BKA Hall in Tirol gebracht.

Oberhofen: PKW von LKW erfasst

Am 16.04.2022, gegen 10:19 Uhr kam es auf der L11 zu einem Verkehrsunfall. Dabei lenkte ein 69-jähriger Österreicher seinen PKW auf einen Güterweg von Oberhofen kommend in Richtung Flaurling der parallel zur L11 verläuft. Der PKW-Lenker dürfte den auf der L 11 in dieselbe Richtung fahrenden LKW eines 54-jähriger Österreichers übersehen haben und bog in die L11 ein. Trotz einer Vollbremsung konnte der LKW-Lenker eine Kollision nicht mehr verhindern. Der 69-Jährige, sowie seine Beifahrerin wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.