OBERHOFEN. Die Arbeit im Ehrenamt stellt aktuell einen regelrechten Kraftakt dar. Jetzt ist es dem Bezirksverband der Feuerwehr gelungen, den Wissenstest, unter Einhaltung aller Maßnahmen durchzuführen.

Weiße Flagge für Oberhofen

Nicht wie in normalen Zeiten üblich, wurde die Bewertung für den gesamten Bezirk an einem Ort durchgeführt. Jede Feuerwehr hielt eine Prüfung im eigenen Gerätehaus ab.



"Da wir mit 27 Mitgliedern zu einer der größten Feuerwehrjugend-Gruppen zählen, wurden gleich zwei Bewerber gestellt, die den Test abgenommen haben“

, schildert FFO-Kommandant Martin Fritz. Jugendbetreuer Manuel Kranebitter hatte unter erschwerten Umständen die Jugendlichen nicht nur mühevoll an die Themen herangeführt, er erarbeitete auch ein Konzept, womit eine reibungslose Prüfung in vier Blöcken gewährleistet werden konnte. Der Wissenstest umfasst einen theoretischen Teil sowie mehrere Praxisstationen. Am Ende eines aufregenden Prüfungstages konnte der Kommandant stolz die weiße Flagge hissen, da alle TeilnehmerInnen den Tag positiv abschließen konnten.