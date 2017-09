Auszeichnung für Heldinnen und Helden von morgen.

28.09.2017, 16:36 Uhr

Soziale und fachliche Kompetenzen fördern

Die Grundlage des Gesamtprojekts „Raum und Zeit für Helden von morgen“ bilden einerseits die intensive sowie erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den SchülerInnen und den Lehrpersonen und andererseits die vielfältigen Projekte, die durchgeführt wurden. So wurden im vergangenen Schuljahr gemeinsame Ideen entworfen und umgesetzt. Neben der Schnittstellenkonferenz der PTS und der NMS trugen ebenso der Tag der PTS im Inntalcenter, der Besuch des Integrationskindergartens der Lebenshilfe Ötztal Bahnhof und das Videoprojekt „Helden von morgen“ zur sozialen und fachlichen Entwicklung der Jugendlichen bei. Dies hob auch LRin Beate Palfrader hervor: „Hinter solch großartigen Leistungen steckt ganz viel Engagement der Lehrpersonen und der Schulleitung sowie die Bereitschaft, die Neugier und die Initiative der jungen talentierten Menschen. So ist auch das Wunderbare in einer Schule, diese Talente zu entdecken und sie zu fördern.“ Auch Maya Föger, die nun die 5. Klasse des BORG Telfs besucht, blickt erfreut auf das letzte Schuljahr zurück: „Ich habe in der PTS gelernt, die Schule zu lieben und das verdanke ich den Lehrpersonen.“