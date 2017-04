SPÖ feiert Umsetzung des Nachtzuges für das Oberland, ÖVP begrüßt Mischlösung bis Telfs

27.04.2017, 09:21 Uhr

Eine Initiative der Oberländer SPÖ wird umgesetzt: Der Nachtzug bringt mehr Mobilität für junge Menschen. Von Innsbruck nach Telfs verkehren ab Dezember neben dem Zug auch zwei Busverbindungen, begrüßt LR Tratter (ÖVP) die Mischlösung.

REGION. „Schon die seltene Einigkeit aller Parteien im Tiroler Landtag hat deutlich gezeigt, dass es sich um eine wirklich sinnvolle Maßnahme handelt", freut sich die SPÖ Tirol mit dem Landecker Bezirksvorsitzende Benedikt Lentsch, die Gemeinderäte Marco Lettenbichler (Landeck) und Vincenzo Diana (Imst), sowie die Tiroler JG-Vorsitzende Eda Celik aus Imst (alle SPÖ), die den Nachtzug für das Tiroler Oberland mit ihren Anträgen im Sommer 2016 auf Schiene gebracht haben: "Unsere Initiative bringt mehr Mobilität für alle Oberländerinnen und Oberländer und sorgt für eine sichere Heimfahrt jugendlicher NachtschwärmerInnen. Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs kann außerdem die Landflucht stoppen, und trägt zu einer höheren Lebensqualität bei."

Tratter (ÖVP) begrüßt die Lösung mit Nachtzug und Nachtbus

Viele politische "Haltestellen" bis zur Lösung

Die von der Tiroler Landesregierung vorgestellte Mischlösung für das Tiroler Oberland wird von VP-Bezirksparteiobmann und LR Johannes Tratter (ÖVP) ausdrücklich begrüßt. Dieser forderte neben dem Zug auch zwei Busverbindungen in der Nacht, die nun von Innsbruck nach Telfs ab Dezember umgesetzt werden. „Diese Lösung ist für die Gemeinden, die nicht direkt an der Schiene liegen ideal. Damit haben wir eine gute Lösung im Sinne aller erreicht.“Vom Landecker Gemeinderat über zahlreiche Oberländer Gemeinden bis in den Tiroler Landtag nach Innsbruck: Das waren die Haltestellen der SPÖ-Initiative zur Einführung einer Nachtschiene im Tiroler Oberland seit Sommer 2016. Im Dezember ist es nunmehr soweit: Alle Haltestellen zwischen Telfs und Landeck werden künftig von Nachtzügen angefahren.