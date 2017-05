11.05.2017, 08:22 Uhr

Verkehrsunfall mit Mopeds in Hatting: Mädchen verletzt

HATTING. Am 10.05.2017 um 17:04 Uhr lenkten zwei 15-jährige Österreicher mit je einem Beifahrer auf dem Sozius ihre Mopeds in Hatting auf einer Gemeindestraße in Richtung Westen. Nachdem die vorausfahrende Lenkerin ihr Moped verlangsamte und dies der nachfolgende Lenker zu spät bemerkt hatte, kam es zu einer seitlichen Streifung. Dabei stürzte dessen Beifahrerin vom Moped und verletzte sich unbestimmten Grades. Die 15-jährige Lenkerin des ersten Mopeds wurde am Handgelenk verletzt. Die verletzten Mädchen wurden in die Klinik Innsbruck eingeliefert. An den beiden Mopeds entstand nur geringer Sachschaden.

