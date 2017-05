SKITRI Zirl beim Bäcker Ruetz Lauf und Triathlon in Bozen am Start

15.05.2017, 10:19 Uhr

SKITRI Zirl mit 13 AthletInnen beim Bäcker Ruetz Lauf

Über 400 LäuferInnen starteten bei kühlen Temperaturen in denin Kematen. Wie immer ein tolles Laufevent, bei dem derauch heuer wieder mitund ihremam Start war.Nicht nur unsere routinierten Sportler auch unsere jüngsten Kids bewältigten die 3,5 km Strecke mit Bravour.

Triathlon in Bozen - 2. Station des ASVö Triathlonzuges

Die 2. Station desführte am Sonntag bei traumhaften Wetterbedingungen nachzu einem Triathlon. Drei AthletInnen vommachten sich gemeinsam mitund ihren Eltern zum „Muttertagsausflug“ nach Bozen auf. Ein starkes Teilnehmerfeld war zu erwarten, da in diesem Rahmen auch die Regionalmeisterschaften ausgetragen wurden.startete als Erste in der Klasse Schüler E und beendete ihren ersten Triathlon auf dem ausgezeichneten. Auchkonnte in ihrer Klasse gut mithalten und belegte. Das stärkste Teilnehmerfeld erwischte. In seiner Klasse waren 40 Athleten am Start. Wie seine Schwester kommt auch er alsins Ziel.