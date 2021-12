Der Tennengau entwickelt sich zu einem Kulturbezirk. Qualität und Kulturgenuss stehen dabei im Mittelpunkt.

TENNENGAU. Eine Region lebt von den Menschen, die sie zu einem einzigartigen Ort machen. Es sind die Veranstaltungen und besonderen Ereignisse, die dann mit diesen Menschen verbunden werden. Neben den Festspielen auf der Perner-Insel sind es vor allem die Festspiele auf der Burg Golling, die ein kulturell anspruchsvolles Programm mit einer familiär anmutenden Leichtigkeit seit Jahren auf die Bühne bringen.

Hermann Döllerer (v.l.) und der künstlerische Berater Philipp Preimesberger bei der Programm-Präsentation 2021

Die Idee, Kunst und Kulinarik zu verbinden, führt mittlerweile dazu, dass es im Bezirk Hallein zahlreiche kulturelle und lukullische Vorzeigeangebote gibt. Die Gollinger Festspiele 2021 werden neben den kulturellen Höhepunkten als sehr "verregnete" Festspiele in Erinnerung bleiben. Von 19 Festspielterminen waren elf verregnet und kühl.

"Philipps kleiner Opernführer" ist seit Jahren ein Publikumsliebling. Die spielerisch erzählten Opern werden vom Varietas Ensemble untermalt (v.l.): Daniela Preimesberger (1. Violine), Iris Krall-Radulian (2. Violine), Marta Potulska (Viola) und Philipp Preimesberger (Cello und Moderation)

Aber das tat der Begeisterung bei den 23 Vorstellungen in keinster Weise einen Abbruch. Mit 3.996 Besuchern wurde ein neuer Besucherrekord trotz der Pandemie erzielt. Künstlerisch war es ein Sommer mit vielen Höhepunkten.

Kriminalistisches Gespür bei den "Untoten von Salzburg": Fanny Krausz, Florian Teichtmeister und Erwin Steinhauer mit Hermann Döllerer.

Gleich zu Beginn sorgte der Auftritt von Ethel Merhaut für wahre Begeisterungsstürme. Subtil und einfühlsam war auch die berührende Geschichte des Hornviehs auf seinem Weg zum Schlachthaus, gelesen vom Ehepaar Brigitte Karner und Peter Simonischek.



Der Vorstand der Festspiele Hermann Döllerer ist bereits bei den Vorbereitungen für das Jahr 2022.

Neue Wege beschritten die Festspiele mit dem "Kuahkonzert", einem konzertant vom Weissensee-Ensemble begleiteten (Stumm-)Film mit dem Titel „Der Almfilm: DER HALTER“ von Johannes Buchinger (musikalisches Konzept: Florian Willeitner). Mit Patrick Hahn und Joji Hattori traten gleich zwei Wunderkinder in Erscheinung.

Starmania Siegerin

Die 22-jährige Jazz- und Popsängerin Anna Buchegger aus Abtenau hat bei der Castingshow Starmania überzeugt und gewonnen. Beim Empfang in ihrer Heimatgemeinde gab die junge Künstlerin mit ihrer Band für die zahlreichen Fans ein tolles Konzert am Marktplatz.

Hochwasser Benefizkonzert

Am Molnarplatz, dem Epizentrum der Flutkatastrophe in Hallein, traten Ende Juli die Band RRRitsch und die Starmania-Gewinnerin Anna Buchegger auf. Organisiert hatte das Event Lena Brugger, Mitarbeiterin und Freundin von Hotspot-Chefin Judith Windhofer.

150 Jahre Feuerwehr Hallein

150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Hallein

Die Florianis feierten 2021 ihren 150. Geburtstag in Hallein. Zum Jubiläum wurde auch ein neues Kommandofahrzeug geweiht. Zuvor hatten die Freiwilligen Feuerwehren gemeinsam mit der Halleiner Bevölkerung die Schäden der Flut beseitigt und aufgeräumt.

Halleiner Kirsterl im Krankenhaus

Zahlreiche Geschäftsleute wirkten am "Halleiner Kisterl" mit.

Das Christkind kam dieses Jahr auf ganz neue Weise in das Krankenhaus Hallein. Viele Geschäftsleute wirkten am "Halleiner Kisterl" mit. Organisiert von Caroline Hubble kamen so 380 Kisterl mit regionalen Spezialitäten rechtzeitig vor Weihnachten an.



Theater Festival Abtenau

Unter dem Motto „Kultur überlebt“ fand in Abtenau im Herbst das internationale Theaterfestival des Salzburger Amateurtheaterverbandes statt. Dabei gab es die Gelegenheit, Theateraufführungen aus Österreich, Deutschland, Italien, Spanien und der Slowakei zu erleben.

TV-Dreh in Scheffau

An insgesamt vier Tagen drehte das ORF-Team mit der FF Scheffau Szenen aus dem Film "Das Flammenmädchen", der kurz vor Weihnachten ausgestrahlt wurde. Die Zusammenarbeit der Feuerwehrkameraden mit der Filmcrew, darunter Simon Schwarz, war hervorragend.

