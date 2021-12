Polizisten wurden laut Eigenangaben auf der Tauernautobahn in Fahrtrichtung Villach im Bezirk Hallein auf einen Fahrzeuglenker aufmerksam, welcher offensichtlich Schwierigkeiten hatte seine Fahrspur zu halten.

HALLEIN. Ein Alkotest verlief laut Polizei aber negativ. Da jedoch offenbar erhebliche Beeinträchtigungssymptome beim 40-jährigen Tennengauer festgestellt werden konnten, forderten ihn die Polizisten zum Drogentest auf.

Dieser verlief jetzt laut Polizei positiv auf THC. Der 40-Jährige gab an, vergangenes Wochenende ein bis zwei Joints geraucht und Kokain konsumiert zu haben. Der Amtsarzt befand den 40-Jährigen bei der folgenden klinischen Untersuchung für fahruntauglich. Dem Tennengauer wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde wird Anzeige erstattet werden.

Ein weiterer Fall

Am Vormittag desdeslben Tages wurde eine Zivilsteife der Landesverkehrsabteilung im Stadtgebiet von Hallein auf ein Fahrzeug mit unsicherer Fahrweise aufmerksam.

Im Zuge der darauffolgenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle konnten laut Polizei beim 38-jährigen Halleiner Symptome einer Beeinträchtigung wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Ein in weiterer Folge durchgeführter Drogentest fiel laut Polizei ebenfalls positiv auf THC aus. Der 38-Jährige gab an, am Vorabend drei Joints geraucht zu haben. Der Amtsarzt bestätigte anschließend die Fahruntauglichkeit. Die Polizisten nahmen dem Halleiner den Führerschein vorläufig ab. Der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde wird Anzeige erstattet werden.

Der dritte Fall

Am selben Tag nachmittags, wurde eine Zivilstreife im Stadtgebiet von Hallein laut Eigenangaben auf einen Pkw-Lenker mit auffälliger Fahrweise aufmerksam. Der 28-jährige Fahrzeuglenker aus der Stadt Salzburg wurde angehalten und kontrolliert. Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Der mit dem Fahrzeuglenker durchgeführte Drogentest fiel laut Polizei ebenfalls positive auf THC aus. Der 28-Jährige gab an, am Vorabend drei bis vier Joints geraucht zu haben. Bei der anschließenden Untersuchung durch einen Arzt wurde eine Beeinträchtigung durch Suchtgift und Übermüdung attestiert. Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt. Der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde wird Anzeige erstattet werden.

