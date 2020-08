Eine Beute der etwas anderen Art schnappten sich nun Einbrecher aus einem Baucontainer im Tennengau.

TENNENGAU. Zwischen 26. und 27. August brachen laut Polizei bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer im Tennengau ein. Die Täter schlugen laut Polizei die Fensterscheiben ein und gelangten so in das Objekt. Sie entwendeten daraus laut Polizei Spirituosen in unbekannter Menge. Die Ermittlungen laufen.

>>>Mehr News aus dem Tennengau lesen Sie hier.<<<